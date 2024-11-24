İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı: Ölü var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:23

İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken, tüp bir anda patladı. Yapılan kontrolde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.