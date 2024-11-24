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İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı: Ölü var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:23
İzmir&#039;de balıkçı teknesinde tüp patladı: Ölü var!

İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken, tüp bir anda patladı. Yapılan kontrolde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir​'in Karşıyaka​ ilçesinde tadilatta bulunan bir teknede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi.

İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı: Ölü var! - 1. Resim

EVSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Tamer Gazanfer (71), tadilatta bulunan balıkçı teknesinde ısınmak için tüplü ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra belirlenemeyen bir sebeple teknede yangın çıktı. Alevler yandaki tekneye de sıçrarken, tüp bir anda patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrolde evsiz olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen Tamer Gazanfer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzmir'de balıkçı teknesinde tüp patladı: Ölü var! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazanfer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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