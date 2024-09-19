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İzmir'de başıboş sokak köpeği dehşeti! Kendisini seven çocuğa saldırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:46

İzmir'de bir başıboş sokak köpeği dehşet saçtı. Okuldan eve giderken sokakta gördüğü seven çocuk neye uğradığını şaşırdı. Bir anda sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, yaralandı.

İzmir​'de okuldan eve dönen 6 yaşındaki B.L., sokakta gördüğü köpeği sevmek istedi. 6 yaşındaki çocuk​, köpeğin başını okşadığı sırada dehşeti yaşadı.

Çocuğun üzerine atlayan köpek, başından ve kulağından ısırdı. Bu esnada çocuğun yanından bulunan bir vatandaş, çocuğu köpeğin elinden kurtardı.

KULAĞI YIRTILDI, KAFASINA 4 DİKİŞ ATILDI

Çocuğun kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşurken kafasına da 4 dikiş atıldı. Yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir'de başıboş sokak köpeği dehşeti! Kendisini seven çocuğa saldırdı - 1. Resim

KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde ağlayan çocuğun başını tutarak yardım istediği ve vatandaşın çocuğu olay yerinden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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