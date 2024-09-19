İzmir'de başıboş sokak köpeği dehşeti! Kendisini seven çocuğa saldırdı

19 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:46

İzmir'de bir başıboş sokak köpeği dehşet saçtı. Okuldan eve giderken sokakta gördüğü seven çocuk neye uğradığını şaşırdı. Bir anda sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, yaralandı.

Köpeğin kovaladığı çocuk ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

Köpeğin kovaladığı çocuk ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

İzmir​'de okuldan eve dönen 6 yaşındaki B.L., sokakta gördüğü köpeği sevmek istedi. 6 yaşındaki çocuk​, köpeğin başını okşadığı sırada dehşeti yaşadı.

Çocuğun üzerine atlayan köpek, başından ve kulağından ısırdı. Bu esnada çocuğun yanından bulunan bir vatandaş, çocuğu köpeğin elinden kurtardı.

KULAĞI YIRTILDI, KAFASINA 4 DİKİŞ ATILDI

Çocuğun kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşurken kafasına da 4 dikiş atıldı. Yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde ağlayan çocuğun başını tutarak yardım istediği ve vatandaşın çocuğu olay yerinden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.