Türkiye güne belediyelere yönelik yeni bir operasyonla uyandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönemde yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarının ardından soruşturma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ İzmir'de Bayraklı Belediyesine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sayıştay raporları doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında, Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem harcamaları nedeniyle eski Başkan Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40'a yakın şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönemdeki harcamalarına ilişkin inceleme ve teftiş raporları sonrasında başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında yer aldığı 40'a yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal ile meclis üyesi Cengiz Sarıoğlu da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Sandal ile birlikte 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal ve meclis üyesi Cengiz Sarıoğlu da bulunuyor.