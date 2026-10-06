İzmir'de Bayraklı Belediyesine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

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İstanbul
Türkiye güne belediyelere yönelik yeni bir operasyonla uyandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönemde yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarının ardından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Sandal ile birlikte 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal ve meclis üyesi Cengiz Sarıoğlu da bulunuyor.