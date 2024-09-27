İzmir'de bir garip olay! Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler

27 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:30

İzmir’in Buca ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. İki şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurdu, daha sonra ise kan kaybeden şahsı hastaneye götürdüler. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İzmir​'in Buca​ ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda; M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu.

Alıkoydukları şahsı; omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vuran şüpheliler, daha sonra kan kaybeden yaralıyı motosikletle hastaneye bırakıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, KISKIVRAK YAKALADI

4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor.