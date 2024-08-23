İzmir'de bir mahallede deprem paniği! Binalarda derin çatlaklar oluştu, sebebi başka çıktı

23 Ağustos 2024 13:54 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:24

En son İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası diğer ilçelerde tedirginlik arttı. Konak ilçesinde bir mahallede derin çatlakların oluşması vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

DERİN ÇATLAKLAR KORKUTUYOR

Deprem beklentisi oluşsa da iddialara göre, Buca metrosu nedeniyle yapılan çalışmalar sırasında bazı evlerde derin çatlaklar meydana geldi. Eşrefpaşa semtinde, Atilla Mahallesi’ndeki 3 binada derin çatlaklar dikkat çekerken, vatandaşlar çatlakların her geçen gün arttığını söyledi.

Vatandaşların bildirmesi üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çatlakların oluştuğu binalarda inceleme yaptı.

DEPREM ENDİŞESİ

Aynı mahallede ikamet eden ve dairesinde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluşan Kesüme Acar, zaman zaman seslerin geldiğini söyledi. "Korkuyoruz, gidecek yerimiz yok, mecburuz" diyen Acar, ''Bu çatlaklar ağustos ayı içerisinde meydana geldi. Ben yoktum evde, çocuklar evdeydi. Çocuklar bütün duvarın boydan boya çatladığını söyledi. Sanki deprem gibi olmuş ve çocuklar korkmuş. Sonra ne yapacağımızı bilemedik ve eşimi aradım. Bazen sesler geliyordu ve o sırada tozlar dökülüyordu. Hemen hemen her odada çatlaklar var. Ekipler geldiler, incelediler ‘kolonda bir şey yok’ dediler. Gidecek yerimiz yok, mecbur oturuyoruz. Korkuyoruz'' dedi.

Öte yandan, Buca Metrosunda çalışmalar devam ederken, çatlakların neden olduğu önümüzdeki günlerde yapılan çalışmaların netleşmesiyle ortaya çıkacak.