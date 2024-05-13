İzmir'de caretta ceratta operasyonu: Dalgalarla mücadele ettiler

13 May 2024 01:18 - Güncelleme : 13 May 2024 01:18

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen caretta ceratta ekiplerin yoğun mücadelesiyle kurtarıldı.

Yalı Mahallesi sahilinde kıyıya doğru sürüklenen caretta cerattayı gören vatandaşlar yardım için ekiplere haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve sualtı ekipleri caretta cerattayı kıyıya az bir mesafe kala kurtararak kıyıya çıkardı.

Caretta ceratta olay yerinde yapılan kontrollerinin ardından, Sasalı'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü öğrenildi.