İzmir'de dehşet anları! Sarkıntılık iddiasıyla bıçakla saldırıp ağır yaraladılar

10 Aralık 2024 12:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:36

İzmir’in Bornova ilçesinde 54 yaşındaki adamın genç bir kıza sarkıntılık yaptığını iddia eden 5 kişi S.Ç'ye bıçakla saldırdı. Karnından bıçaklanan S.Ç ağır yaralandı. O dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken şüpheliler kayıplara karıştı.

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İzmir​'in Bornova​ ilçesinde meydana gelen olayda genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen 54 yaşındaki S.Ç., S.A. (27), Y.K. (21) , Ö.U. (20), A.B. (19), M.A.Ç. (25) tarafından sokakta saldırıya uğradı. Şüphelilerden S.A. tarafından karnından bıçaklanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sokakta yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 5 kişinin S.Ç.’ye saldırdığı ve sokaktan kaçma anları yer aldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. 5 şüpheli olayın ertesi günü suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri gerçekleşen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.