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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:44

İzmir’de dehşet! İtfaiyeci, eski sevgilisinin evini ateşe verdi: Genç kadın tedavi altında

İzmir'de bir itfaiye personeli eski sevgilisinin evini benzin dökerek kundakladı. Ağır yaralı evden çıkarılan genç kadın tedavi altına alındı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:44

'in ilçesinde bir itfaiye personeli olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.’nin evini hedef aldı.

Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı öne sürülen şüpheli A.K., E.S.'nin Seferihisar'daki evine giderek benzini döktü ve evi kasıtlı olarak ateşe verdi.

ESKİ SEVGİLİ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.

KASITLI YANGIN ÇIKARAN İTFAİYECİ CEZAEVİNDE

Yıllarca yangınlara müdahale eden ancak eski sevgilisinin evini kundaklayarak dehşet saçan itfaiye personeli A.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#izmir
#seferihisar
#Eski Sevgili
#Itfaiye Personeli
#Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
#Gündem
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