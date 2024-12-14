İzmir'de dehşete düşüren olay! İZBAN istasyonunda kendisini uyaran görevlileri bıçakladı

14 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:05

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen şahıs güvenlik görevlilerine dehşeti yaşattı. Kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine bıçaklı saldırdı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken saldırgan tutuklandı.

Korkunç olay İZBAN​ Alaybey istasyonunda meydana geldi. İstasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarılınca dehşet saçtı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.