İzmir'de dehşete düşüren olay! Müftülük çalışanı intikam için öldürüldü

25 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:56

İzmir'de sabah saatlerinde müftülükte korkunç bir cinayet işlendi. 35 yaşındaki Selman Başer, S.D tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içinde yer kalan Başer hayatını kaybetti. Korkunç cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı ise kısa bir süre sonra suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. İ

İzmir​'de sabah saatlerinde Beydağ İlçe Müftülüğü'nde meydana gelen korkunç cinayette Selman Başer daha önceden aralarında husumet bulunan S.D tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Muğla'dan İzmir’e gelerek müftülükte göreve başlayan 35 yaşındaki Selman Başer, bu sabah daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 11 mermi isabet eden Başer kanlar içerisinde yerde kalırken zanlı olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY ESKİ BİR KAVGA YÜZÜNDEN

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan zanlı S.D. 'Pişmanım' derken, ekipler tarafından sorgulanmak üzere İzmir'e gönderildi.

Zanlının ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiği ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. Selman Başer'in cenazesi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.