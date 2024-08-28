İzmir'de dehşete düşüren olay! Özel harekat polisleri sevk edildi: Önce etrafa sonra kafasına sıktı!

28 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:08

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İzmir'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu belirtilen 26 yaşındaki Enes Kartal, eline aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Polis Özel Harekat, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİNİ İÇERİ GÖNDERİP, İNTİHAR ETTİ

Annesi ve kız kardeşiyle balkonda otururken zaman zaman etrafa bağıran Kartal, bir süre sonra onları içeri gönderdi. Balkonda yalnız kalan Kartal, elindeki tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdi.

Silah sesini duyarak balkona çıkan aile, Enes Kartal'ı kanlar içerisinde görünce sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın feryadı yürekleri dağladı. Daireye çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MAHALLE SAKİNLERİ DE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Kartal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Kartal'ın intiharını gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.