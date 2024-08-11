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İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: 4 bölgeye seferler iptal edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 00:05 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 00:07
İzmir&#039;de deniz ulaşımına fırtına engeli: 4 bölgeye seferler iptal edildi!

İzmir'de bugün beklenen şiddetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksayacak. Popüler tatil bölgelerine düzenlenen feribot seferleri, vatandaşların güvenliği için iptal edildi.

İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ'in resmi açıklamasına göre, kuzey ve kuzeydoğu yönünden esecek şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında risk oluşturduğu için bu karar alındı. Şirket, yolcuların güvenliğini ön planda tutarak seferleri iptal etme kararı aldığını belirtti.

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: 4 bölgeye seferler iptal edildi! - 1. Resim

4 YERE SEFER İPTALİ

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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