İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: 4 bölgeye seferler iptal edildi!

11 Ağustos 2024 00:05 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 00:07

Giresun'da düğün neşesi kanlı bitti: Ölü ve yaralı var!

Giresun'da düğün neşesi kanlı bitti: Ölü ve yaralı var!

İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ'in resmi açıklamasına göre, kuzey ve kuzeydoğu yönünden esecek şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında risk oluşturduğu için bu karar alındı. Şirket, yolcuların güvenliğini ön planda tutarak seferleri iptal etme kararı aldığını belirtti.

4 YERE SEFER İPTALİ

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.