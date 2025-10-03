İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.



