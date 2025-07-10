İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

AFAD merkez üssü Ege Denizi açıkları olan İzmir Karaburun'da yakından hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin 3.6 olarak duyurduğu sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nin merkez üssü olduğu 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı İzmir Karaburun'dan da yakından hissedildi. Saat 20.12'de kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

KANDİLLİ 3.6 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi. Rasathane sarsıntının derinliğini ise 9.3 kilometre olarak ölçtü.

GECE 4.6 İLE SALLANMIŞTI

Ege Denizi'nde gece saat 01.54'te de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı hissedenler kısa süren bir korku atlatmıştı. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıyla ilgili yaptığı açıklamada "Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde" ifdelerini kullanarak bölgenin gerildiğine işaret etmişti.