İzmir'de deprem alarmı! Siren sistemi kuruldu, 70 kişilik ekip bölgeye gönderildi

Ege Denizi'nde Santorini Adası ve civarında 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik şiddetini arttırarak devam ediyor. Een büyük deprem 5.2 olarak kaydedilirken depremlerin sayısı da bine dayandı. Türkiye'ye 140 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremler İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi. AFAD olası bir tehlike anında devreye girecek ve vatandaşları uyaracak bir siren sistemini İzmir ve Aydın sahillerine yerleştirdi. Siren sistemlerinin ardından bu kez de çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi.

DEPREM KURULU OLUŞTURULDU

Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.



AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kurul toplantı öncesi yapılan çalışmaları yerinde görecek. Takip ve bilgilendirme toplantısı yapılacak.

70 KİŞİLİK EKİP İZMİR'E YÖNLEDİRİLDİ



AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sisteminden sadece tsunami uyarısı yapılmayacağı, deprem, sel vb. acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

