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İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 22:22 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:35
İzmir&#039;de deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... İzmir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedenlerin korku dolu anlar yaşadığı sarsıntıyla ilgili ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Uluslararası deprem ajanslarından gelen bilgilere göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da bir sarsıntı hissedildi. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 7 km olan depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan sarsıntının hissedildiğini duyurdu. 

KANDİLLİ 3,6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre İzmir Körfezi olarak kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak belirtildi.

İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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