İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

10 Temmuz 2024 22:22 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:35

Uluslararası deprem ajanslarından gelen bilgilere göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da bir sarsıntı hissedildi. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 7 km olan depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan sarsıntının hissedildiğini duyurdu.

KANDİLLİ 3,6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre İzmir Körfezi olarak kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak belirtildi.