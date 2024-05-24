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İzmir'de deprem oldu! Son dakika deprem

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 09:09 - Güncelleme : 24 May 2024 09:34
İzmir&#039;de deprem oldu! Son dakika deprem

Son dakika haberi... İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; deprem yerin 9,6 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor.  Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem oldu! Son dakika deprem - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

 

Kaynak: tgrthaber.com
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