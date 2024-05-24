İzmir'de deprem oldu! Son dakika deprem
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 09:09 - Güncelleme : 24 May 2024 09:34
Son dakika haberi... İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; deprem yerin 9,6 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com