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İzmir'de feci kaza: Belediye otobüsü ve motosiklet çarpıştı! Sürücü hayatını kaybetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 09:15 - Güncelleme : 19 May 2024 09:17
İzmir&#039;de feci kaza: Belediye otobüsü ve motosiklet çarpıştı! Sürücü hayatını kaybetti

 İzmir'in Balçova ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Muhammed Tevfik Sarı'nın kullandığı motosiklet, Haydar Aliyev Bulvarı'nda ESHOT garajına girmekte olan belediye otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Sağlık ekiplerince, sürücü Sarı ile aynı motosikletteki M.Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, ifadesini almak üzere otobüs şoförünü karakola götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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