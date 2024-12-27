İzmir'de feci kaza: Bir aile yok oldu! 2'sinin durumu ağır
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Aralık 2024 22:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:48
İzmir'de 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi...
İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Ödemiş ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı