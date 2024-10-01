İzmir'de feci kaza! Duvara çarpan otomobil bir anda alev aldı: 1 ölü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası otomobil bir anda alev aldı. Feci olayda sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bağlı Örnekköy Mahallesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Zağlı (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki duvara çarptı.
Otomobil, çarpmanın ardından bir anda alev alıp yanmaya başlarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Zağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.