İzmir'de feci kaza! Önce kaçtı, sonra pişman olup geri döndü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:38

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra pişman olup geri döndü ve teslim oldu. Feci kazada otomobilin çarptığı vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir​'in Konak​ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; İlkan D.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Nusret Mansur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mansur, ağır yaralı halde yere yığıldı. KAZANIN ARDINDAN KAÇTI Araç sürücüsü İlkan D. ise kazanın hemen ardından aracından inip olay yerinden kaçtı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Mansur'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Mansur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. PİŞMAN OLUP GERİ DÖNDÜ Olay yerinden kaçan İlkan D., kısa süre sonra geri dönerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından bir süre tek şerit halinde ilerleyen trafik, aracın çekilmesiyle normale döndü. Soruşturma devam ediyor. İlgili Haberler Direğe çarpan otomobil parça parça oldu: Kaza sonrası aracın hali dehşete düşürdü Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü