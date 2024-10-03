İzmir'de feci kaza! Önce kaçtı, sonra pişman olup geri döndü
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra pişman olup geri döndü ve teslim oldu. Feci kazada otomobilin çarptığı vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; İlkan D.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Nusret Mansur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mansur, ağır yaralı halde yere yığıldı.
KAZANIN ARDINDAN KAÇTI
Araç sürücüsü İlkan D. ise kazanın hemen ardından aracından inip olay yerinden kaçtı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Mansur'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Mansur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
PİŞMAN OLUP GERİ DÖNDÜ
Olay yerinden kaçan İlkan D., kısa süre sonra geri dönerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından bir süre tek şerit halinde ilerleyen trafik, aracın çekilmesiyle normale döndü. Soruşturma devam ediyor.