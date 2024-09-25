İzmir'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti
İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Balçova ilçesinde gece saatlernde feci bir kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Berk Gedik idaresindeki otomobil, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı.
Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan genç adam, yolda metrelerce sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı.