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İzmir'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Eylül 2024 05:07 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 05:08
İzmir&#039;de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir​'in Balçova​ ilçesinde gece saatlernde feci bir kaza​ meydana geldi. 22 yaşındaki Berk Gedik idaresindeki otomobil​, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı.

Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan genç adam, yolda metrelerce sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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