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İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 23:37 - Güncelleme : 19 May 2024 23:47

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından İzmir'de taraftarlar arasında kentin değişik noktalarında kavgalar çıktı. Taraftarlar tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kentin birçok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi - 1. Resim

Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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