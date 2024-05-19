İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

19 May 2024 23:37 - Güncelleme : 19 May 2024 23:47

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kentin birçok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.