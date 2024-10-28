İzmir'de genç kız dehşeti yaşadı! Takıntılı komşu boynundan bıçakladı

28 Ekim 2024 00:08 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:21

İzmir'de 18 yaşındaki Betül Ç. sabah saatlerinde yolda yürürken takıntılı komşusunun saldırısına uğradı. Genç kızı boynundan bıçaklayan saldırgan telefonunu da alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

İzmir​ Kemalpaşa​'da bir genç kıza takıntılı komşusu saldırdı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde 18 yaşındaki Betül Ç. yolda yürürken saldırıya uğradı. Genç kız can havliyle kaçmaya başladı.

Kovalamacada saldırgan kişi, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu da çaldı. Daha sonra kaçmaya çalışan şahıs bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kovalansa da yakalanamadı. Olayda yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.