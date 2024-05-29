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İzmir'de gizli tanık 'Garson' operasyonu: 6'ı polis 9 kişi gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 09:42 - Güncelleme : 29 May 2024 09:46
İzmir&#039;de gizli tanık &#039;Garson&#039; operasyonu: 6&#039;ı polis 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik bilgi içeren dijitaller ve ifadeler veren gizli tanık 'Garson'dan elde edilen bilgilerle İzmir'de yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde aktif görevde olan 6 polis olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada emniyetteki mahrem yapılanmaya ilişkin yeni bilgiler veren gizli tanık Garson’dan ele geçirilen dijital materyaller üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

6'SI AKTİF POLİS, 3 İHRAÇ KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Haklarında örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, Emniyet Mahrem İmamları ile irtibatı ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edilen; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6'sı polis 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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