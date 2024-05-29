İzmir'de gizli tanık 'Garson' operasyonu: 6'ı polis 9 kişi gözaltına alındı

29 May 2024 09:42 - Güncelleme : 29 May 2024 09:46

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada emniyetteki mahrem yapılanmaya ilişkin yeni bilgiler veren gizli tanık Garson’dan ele geçirilen dijital materyaller üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

6'SI AKTİF POLİS, 3 İHRAÇ KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Haklarında örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, Emniyet Mahrem İmamları ile irtibatı ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edilen; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6'sı polis 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.