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 | Ali Osman Polat

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

İzmir’de DİSK Genel-İş Sendikası’nın grevi nedeniyle Alsancak ve Kordon’da biriken çöp yığınları, hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız etti. Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek çöp topladı ve sendika yöneticisiyle tartıştı.

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İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 01:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 29 Mayıs’ta greve başladı. Grev, özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da çöp birikintilerine ve kötü kokuya yol açtı. Ulaşım, temizlik, park ve bahçe hizmetleri gibi birçok alanda aksamalar yaşandı, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde çevre kirliliği esnaf ve vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu.

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

CEMİL TUGAY SAHAYA İNDİ

Grev nedeniyle biriken çöplerin kent sağlığını tehdit ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Haziran akşamı Alsancak Kordon’a inerek grevde olmayan işçilerle birlikte çöp toplamaya başladı. Tugay’a, Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile bölge esnafı ve vatandaşlar da destek verdi. Ancak, bu sırada DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün alana gelmesiyle gergin anlar yaşandı.

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

TUGAY İLE SENDİKA ARASINDA SERT TARTIŞMA

Çöp toplama sırasında Tugay ile Ercan Gül arasında tartışma çıktı. Tugay, “Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsınız. Bu çöp buradan kalkacak, bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Grev yapan evine gider, yapılan işe müdahale edemez” diyerek tepki gösterdi. Gül ise, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz, başka bir amacımız yok” yanıtını verdi. Tartışmaya çevredeki esnaf da dahil oldu ve “Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz” diyerek sendika yetkililerine tepkisini dile getirdi. Tugay, “Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum” diyerek çöp toplamaya devam etti.

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

TUGAY’DAN SENDİKAYA ÇAĞRI VE VATANDAŞLARA DAYANIŞMA MESAJI

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Tugay, sendikanın “mantıksız” taleplerle grevi sürdürdüğünü ve çalışanların tehdit edildiğini iddia etti. “Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan taleplere ‘evet’ diyemem” diyen Tugay, vatandaşlardan dayanışma beklediğini belirtti: “Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilerimizle araçlarımızı paylaşalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim” Ayrıca, grevdeki işçilere seslenerek, sendika yetkililerinin makul tekliflerle masaya oturması için çaba göstermelerini istedi.

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

GREV SÜRECİ VE TALEPLER

DİSK Genel-İş Sendikası, en düşük net maaşın 82 bin TL olmasını talep ederken, belediye 59 bin TL teklif etti. Sendika, ek olarak işe devam primi, evlilik izni gibi taleplerde bulundu. Görüşmeler altı aydır devam etmesine rağmen uzlaşma sağlanamadı. Sendika, grevin kent geneline yayılabileceğini belirtirken, Tugay, belediyenin mali disiplinini koruma kararlılığında olduğunu vurguladı.

İzmir’de grev krizi büyüyor! Cemil Tugay Kordon’da çöp topladı, sendikayla gerginlik yaşandı

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Alsancak ve Kordon’daki çöp yığınları, sıcak havanın da etkisiyle kötü koku ve sağlık sorunlarına yol açtı. Esnaf, turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede iş kaybı yaşadığını, vatandaşlar ise grevin bir an önce sona ermesini istedi. Sendika, grev çadırı kurarak eylemlerini sürdürüyor.

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