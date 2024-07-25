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İzmir'de hareketli dakikalar: Motosikletiyle geldi, silahla ateş açtı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 01:39 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 01:51

İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen kişiye tabancayla ateş açtı. 3 mermi ile ağır yaralanan şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 23.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. 31 yaşındaki İsmail G. sokakta yürüdüğü esnada motosikletle yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, İsmail G.'ye ardı ardına ateş ederek uzaklaştı.

DURUMU AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kasığına isabet eden 3 mermi ile yaralanan şahıs, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen İsmail G., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan şahsın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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