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İzmir'de hastane çalışanı sokakta tartıştığı 2 genç tarafından öldürüldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 02:32 - Güncelleme : 17 May 2024 02:33

İzmir Konak'ta bir hastanede çalışan 37 yaşındaki üç çocuk babası adam sokakta tartıştığı kişiler tarafından cinayete uğradı.

İzmir'in Konak ilçesinde üç çocuklu hastane personeli tabancayla saldırıya uğradı. 22 ve 19 yaşındaki saldırganlar tespit edildi.

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Ecelioğlu göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralandığı belirlenen Yücel Ecelioğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ecelioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İzmir'de hastane çalışanı sokakta tartıştığı 2 genç tarafından öldürüldü - 1. Resim19 YAŞINDA VE 22 YAŞINDA ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti. 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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