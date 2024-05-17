İzmir'de hastane çalışanı sokakta tartıştığı 2 genç tarafından öldürüldü

17 May 2024 02:32 - Güncelleme : 17 May 2024 02:33

İzmir'in Konak ilçesinde üç çocuklu hastane personeli tabancayla saldırıya uğradı. 22 ve 19 yaşındaki saldırganlar tespit edildi.

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Ecelioğlu göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralandığı belirlenen Yücel Ecelioğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ecelioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

19 YAŞINDA VE 22 YAŞINDA ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti. 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.