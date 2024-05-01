01 May 2024 07:22 - Güncelleme : 01 May 2024 07:25
İzmir’de helikopter destekli operasyon: 13 kişi yakalandı
İzmir’de, düzenlenen helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda; 11 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; helikopter destekli bir operasyon gerçekleştirildi.
13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı