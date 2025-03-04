İzmir'de husumetli iki aile birbirine girdi: 14 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan av tüfekli, bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.T., elindeki av tüfeğiyle etrafa bağırarak ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdı. Kavga esnasında B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçağa ve F.T.'nin elinde olan av tüfeğine el konuldu.

14 GÖZALTI

Öte yandan, kavgada kolundan hafif yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.