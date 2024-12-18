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İzmir'de iğrenç olay! Öğretmen cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:29
İzmir&#039;de iğrenç olay! Öğretmen cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

İzmir'de yaşanan iğrenç olay 3 velinin şikayetiyle ortaya çıktı. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı ve sınıf öğretmeni öğrencilerine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı. İşte tüm detaylar...

İzmir​'in Selçuk​ ilçesinde meydana gelen iğrenç olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli​, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

İzmir'de iğrenç olay! Öğretmen cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi. Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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