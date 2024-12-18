İzmir'de iğrenç olay! Öğretmen cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:29
İzmir'de yaşanan iğrenç olay 3 velinin şikayetiyle ortaya çıktı. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı ve sınıf öğretmeni öğrencilerine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı. İşte tüm detaylar...
İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen iğrenç olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
TUTUKLANDI
Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi. Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı