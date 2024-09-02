İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:34
İzmir'de belediye otobüsünün önünü kesen kişi, kadın sürücüyü yumrukladı. Görüntüler tepki çekerken, sürücüyü darbeden minibüs şoförü tutuklandı.
İzmir'de Esra Ş'nin kullandığı otobüsün önünü aynı yolda ilerleyen minibüs şoförü kesti. İkisi sürücü arasında tartışma çıkarken, minibüs sürücüsü otobüsün camından kadın sürücüye yumruk attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı