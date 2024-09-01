İzmir'de kan donduran cinayet anı! Sığındığı markette infaz etti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetlisi ve kardeşine kurşun yağdıran saldırganın görüntüleri kan dondurdu. Bacağından vurulan gencin can havliyle markete sığındığı, saldırganın ise peşinden gelerek ateş açtığı anlar şoke etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kameraya yansıdı.
Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta korkunç bir olay yaşandı. Motosikletle mahalleye gelen 20 yaşındaki D.K., husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa bir markete sığındı.
PEŞİNDEN GELEREK DEHŞET SAÇTI
Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.
1 HAFTA ÖNCE BIÇAKLANMIŞ
Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu. Cinayet şüphelisi D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.