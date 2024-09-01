İzmir'de kan donduran cinayet anı! Sığındığı markette infaz etti

01 Eylül 2024 17:16 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:25

Av yasağı bitti, balık fiyatları düştü! Her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda

Av yasağı bitti, balık fiyatları düştü! Her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda

Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta korkunç bir olay yaşandı. Motosikletle mahalleye gelen 20 yaşındaki D.K., husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa bir markete sığındı.

PEŞİNDEN GELEREK DEHŞET SAÇTI

Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

1 HAFTA ÖNCE BIÇAKLANMIŞ

Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu. Cinayet şüphelisi D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.