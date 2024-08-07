İzmir'de kan donduran vahşet! Hilmiye Tuğba Esgin'i katledip, teknesindeki buzlukta saklamış

07 Ağustos 2024 13:30 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay; Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.

TEKNEYE GİREN POLİSLER DONDURUCUDA CESETLE KARŞILAŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine bir tekneden ceset olabileceğini değerlendiren ekipler, harekete geçti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içinde genç bir kadının cesedini buldu.

Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADININ YAKINLARINA ACI HABER VERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda; teknenin sahibi olan şüpheli Şenol A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceği değerlendirilerek, yakınlarına haber verildi.

TEKNEYE ÇUVALLAR DOLUSU BUZ TAŞIMIŞ

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Gözaltına alınan şüphelinin, cesedin kokmaması için tekneye çuvallar dolusu buz taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.