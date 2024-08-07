İzmir'de kan donduran vahşet! Hilmiye Tuğba Esgin'i katledip, teknesindeki buzlukta saklamış
İzmir'de kan donduran bir cinayet işlendi. 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren katil zanlısı, cesedi kokmasın diye teknesindeki derin dondurucuya koydu. Tekne sahibi gözaltına alınırken tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay; Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.
TEKNEYE GİREN POLİSLER DONDURUCUDA CESETLE KARŞILAŞTI
Vatandaşların ihbarı üzerine bir tekneden ceset olabileceğini değerlendiren ekipler, harekete geçti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içinde genç bir kadının cesedini buldu.
Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KADININ YAKINLARINA ACI HABER VERİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda; teknenin sahibi olan şüpheli Şenol A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceği değerlendirilerek, yakınlarına haber verildi.
TEKNEYE ÇUVALLAR DOLUSU BUZ TAŞIMIŞ
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Gözaltına alınan şüphelinin, cesedin kokmaması için tekneye çuvallar dolusu buz taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.