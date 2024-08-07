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İzmir'de kan donduran vahşet! Hilmiye Tuğba Esgin'i katledip, teknesindeki buzlukta saklamış

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 13:30 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:36
İzmir&#039;de kan donduran vahşet! Hilmiye Tuğba Esgin&#039;i katledip, teknesindeki buzlukta saklamış

İzmir'de kan donduran bir cinayet işlendi. 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren katil zanlısı, cesedi kokmasın diye teknesindeki derin dondurucuya koydu. Tekne sahibi gözaltına alınırken tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay; Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.

TEKNEYE GİREN POLİSLER DONDURUCUDA CESETLE KARŞILAŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine bir tekneden ceset olabileceğini değerlendiren ekipler, harekete geçti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içinde genç bir kadının cesedini buldu.

Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADININ YAKINLARINA ACI HABER VERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda; teknenin sahibi olan şüpheli Şenol A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceği değerlendirilerek, yakınlarına haber verildi.

İzmir'de kan donduran vahşet! Hilmiye Tuğba Esgin'i katledip, teknesindeki buzlukta saklamış - 1. Resim

TEKNEYE ÇUVALLAR DOLUSU BUZ TAŞIMIŞ

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Gözaltına alınan şüphelinin, cesedin kokmaması için tekneye çuvallar dolusu buz taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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