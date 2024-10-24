İzmir'de kıskançlık dehşeti! Bir kadın daha katledildi! Eşini ve eşinin üvey ağabeyini öldürdü!

24 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:11

İzmir'in Torbalı ilçesinde kıskançlık krizine giren öfkeli eş dehşet saçtı. 37 yaşındaki Mehmet Tosun eşi ve eşinin üvey ağabeyini aralarında ilişki olduğundan şüphelenip kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hatice Tosun ve üvey ağabey İsa Akay olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir kadın cinayeti haberi de İzmir'den geldi. 37 yaşındaki Mehmet Tosun, üç çocuk annesi eşi 34 yaşındaki Hatice Tosun ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşinin üvey ağabeyi İsa Akay'ın bulunduğu yere kendisine ait av tüfeği ile gitti.

ÖFKELİ EŞ KURŞUN YAĞDIRDI

Kıskançlık krizine giren öfkeli eş önce eşine sonra da eşinin üvey ağabeyine tüfekle ateş etti. Duruma şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı Mehmet Tosun jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN VE ÜVEY AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Tosun ve üvey ağabeyi İsa Akay'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Cinayete kurban giden 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 3 çocuk annesi eşi ve eşinin üvey ağabeyini öldüren Mehmet Tosun sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.