Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'de koca dehşeti! Karısını katletti daha sonra intihara kalkıştı

İzmir'de koca dehşeti! Karısını katletti daha sonra intihara kalkıştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 14:05 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:17
İzmir&#039;de koca dehşeti! Karısını katletti daha sonra intihara kalkıştı

İzmir'de bir kişi, tartıştığı karısını kurşun yağmuruna tuttu. Kadın hayatını kaybederken cani koca, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İzmir​'in Bergama​ ilçesinde yaşanan olayda; sabahın erken saatlerinde Musa P. ile eşi Aylin P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aylin P., kanlar içerisinde yere yığılırken Musa P. ise aynı silahla kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANİ KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybettiği belirlenen Aylin P'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Musa P., Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bergamaizmircinayet

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...