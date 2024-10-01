İzmir'de koca dehşeti! Karısını katletti daha sonra intihara kalkıştı

01 Ekim 2024 14:05 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:17

İzmir'de bir kişi, tartıştığı karısını kurşun yağmuruna tuttu. Kadın hayatını kaybederken cani koca, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Cinnet geçiren koca dehşet saçtı: Eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

Cinnet geçiren koca dehşet saçtı: Eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

İzmir​'in Bergama​ ilçesinde yaşanan olayda; sabahın erken saatlerinde Musa P. ile eşi Aylin P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aylin P., kanlar içerisinde yere yığılırken Musa P. ise aynı silahla kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANİ KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybettiği belirlenen Aylin P'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Musa P., Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.