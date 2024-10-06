İzmir'de korku evindeki cansız mankenler toplatıldı! 

06 Ekim 2024 19:23 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:26

İzmir'deki bir korku evine ait reklam panosu ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle toplatıldı. İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplatmanın İstanbul Yedikule surlarında Semih Çelik’in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katlettiği olayı anımsattığı gerekçesiyle gerçekleştirildi tahmin ediliyor.

İzmir Alsancak'ta bulunan korku evinin dış cephesine yerleştirilen reklam materyalleri toplatıldı. Korku unsurları dikkate alınarak tasarlanan figürler, görenlere İstanbul'daki vahşi cinayeti anımsatıyordu.

Korku evinin dış cephesinde, kanlı bir baş, başı kopmuş bir vücut, bir kafatası, korku mankenleri, kanlı bir çocuk figürü, bir kol ve el maketi yer alıyordu.

VAHŞİ CİNAYETİ HATIRLATTI!

Dış cephede yer alan materyaller, Yedikule surlarındaki kan donduran cinayeti anımsattığı gerekçesiyle bir şikayet üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırıldı.

İzmir emniyeti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

İzmir Valiliği'nden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.