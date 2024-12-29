İzmir'de korkunç gece! Parkı kana bulandılar: 7 gencin her yerinde bıçak darbeleri var

29 Aralık 2024 08:42 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:51

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir parkta alkollü iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bornova​ ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde bir parkta yaşanan olayda, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine bıçakla saldırınca park​ adeta kana bulandı. 7 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kavgada ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y., ve S.A., buradaki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir diğer yaralı O.A., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.