İzmir'de korkunç kaza! 3 araç yanarak küle döndü

10 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:54

Ankara Caddesi Yeşilçam mevkiinde meydana gelen olayda, caddede seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Ardından caddede arkadan gelen minibüs de TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın diğer araçlara da sıçrayınca alevler ve dumanlar göğe yükseldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza ve yangının ardından araçlardan çıkan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Araçlarda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.



Kazaya karışan araçlar çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede, araçların çekilmesi sonucu trafik normale döndü.



Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.