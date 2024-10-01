Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'de korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı, insanlara çarpıp okul bahçesine daldı

İzmir'de korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı, insanlara çarpıp okul bahçesine daldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:03

İzmir'de fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okul bahçe kapısını kırarak içeri daldı. Kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir​'in Narlıdere​ ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir ilköğretim okulu önünde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç​, bahçe duvarının bir bölümü ve kapıyı yıkarak okulun içine dalarken, 3 kişiye çarparak yaraladı.

3 KİŞİYİ ÖNÜNE KATIP OKULA DALDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre kaza saat 16.43'te Narlıdere ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücü, fren pedalı yerine gaz pedalına bastığı  otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kısa mesafede büyük hız kazanarak  okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının önünde bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpmasıyla savrularak yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı, insanlara çarpıp okul bahçesine daldı - 1. Resim

Çevredekilerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülmerde otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar yer aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
izmirnarlıderekazasıaraçokul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...