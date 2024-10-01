İzmir'de korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı, insanlara çarpıp okul bahçesine daldı

01 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:03

İzmir'de fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okul bahçe kapısını kırarak içeri daldı. Kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika | İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anı kamerada

Son dakika | İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anı kamerada

İzmir​'in Narlıdere​ ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir ilköğretim okulu önünde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç​, bahçe duvarının bir bölümü ve kapıyı yıkarak okulun içine dalarken, 3 kişiye çarparak yaraladı.

3 KİŞİYİ ÖNÜNE KATIP OKULA DALDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre kaza saat 16.43'te Narlıdere ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücü, fren pedalı yerine gaz pedalına bastığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kısa mesafede büyük hız kazanarak okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının önünde bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpmasıyla savrularak yaralandı.

Çevredekilerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülmerde otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar yer aldı.