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İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Çok sayıda ölü var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:23
İzmir&#039;de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Çok sayıda ölü var

İzmir'de TCDD'ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de yolcu treninin ezdiği otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıktı. Otomobil sürücüsü ile birlikte eşi ve annesi hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Menemen ilçesinde bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı. Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali13 Şubat 2022 05:23

Şu anda ev alacağım tapu muafiyeti de yararlanma bilirmiyim.

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