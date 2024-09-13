İzmir'de korkunç olay: Yolcu minibüsünde silahlı saldırı

13 Eylül 2024 05:28 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 05:37

İzmir'in Bornova ilçesinde bir yolcu minibüsü içerisinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 28 yaşındaki adam tabancayla vuruldu. Talihsiz genç hayatını kaybederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri zanlıları yakalama çalışması başlattı.

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İzmir​'in Bornova​ ilçesinde saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son duraklarında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alsancak-Evka3 hattında bulunan Doğukan Akgün (28), araç içerisinde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Doğukan Akgün, tabancadan vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken olayı gerçekleşen şüpheli veya şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cenazesi, İzmir​ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin gerçekleştiği minibüs ve çevresinde araştırmalar yaparken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet​ Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.