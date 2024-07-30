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İzmir'de korkutan gece: Mum yangına neden oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 06:59 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 07:05

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, alevlerin ilk değerlendirmelere göre mumdan çıktığı aktarıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı. Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de korkutan gece: Mum yangına neden oldu - 1. Resim

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

YANGIN MUMDA ÇIKTI

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor. İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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