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 | Suat Vilgen

İzmir'de makas atarken 5 kişinin ölümüne yol açmıştı! 18 yıl ceza alan sürücü hakkında yeni karar

İzmir'de aracıyla trafikte makas atarken neden olduğu kaza ile 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye verilen 18 yıllık hapis cezası hukuka uygun bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 12:18

İzmir'de aracıyla 2023 yılında meydana gelen bir kaza Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntüleri bir başka aracın üstünde yen alan kameraya yansıyan kazada Y.İ.K. isimli sürücü trafikte makas attığı aracının kontrolünü kaybetmiş ve ve 5 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

CEZA HUKUKA UYGUN BULUNDU

Açılan dava sonucu "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanık Y.İ.K'ye İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince tamamlanan inceleme sonucu sanığa yerel verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

SANIK YÜZDE YÜZ KUSURLU

Karar metninde kazaya ilişkin yapılan değerlendirmede "Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre sanığın, kontrolsüz şekilde şerit değiştirme manevraları sonrasında idaresindeki aracın kontrolünü kaybederek kazaya sebep olması nedeniyle yüzde 100 kusurlu olduğu" belirtildi.

CEZA YARI ORANINDA ARTIRILDI

Diğer araç sürücülerinin ise kusursuz bulunduğu raporda sanığın, yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına ve diğer sürücülere göre daha fazla kısıtlamaya tabi olmasına rağmen makas atarak araç kullandığı, kazaya rağmen umursamaz bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı dikkate alınarak cezanın yarı oranda artırıldığına vurgu yapıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

18 YIL HAPİS CEZASININ YATARI NEDİR?
Genel olarak, 18 yıl hapis cezası almış bir kişi, cezaevinde en az 12 yıl, en fazla ise 18 yıl geçirebilir. Bu süre, kişinin tutumuna ve yasal şartların nasıl değerlendirildiğine göre değişir.
ETİKETLER
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