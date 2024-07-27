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İzmir'de nefes kesen operasyon! Esnaftan zorla araç toplayan çete çökertildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:32

İzmir'in Ödemiş ilçesinde nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesi kıskıvrak yakalandı

İzmir'de polis ekipleri çete üyelerini adım adım takip edip nefes kesen operasyon için düğmeye bastı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş esnafından zorla haraç alan çete üyelerini yakın takibe aldı.

İzmir'de nefes kesen operasyon! Esnaftan zorla araç toplayan çete çökertildi - 1. Resim

ÇETE ÜYELERİNE ADIM ADIM TAKİP

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki çete üyesini esnaftan zorla ve tehditle haraç toplarken suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon anları kameralara yansırken, esnafı canından bezdiren H.D. ve R.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çetenin esnaftan aldığı paralara da ekipler tarafından el konuldu.

Tehdit, şantaj ve korkutma yoluyla esnafı haraca bağlayan çetenin üyesi iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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