İzmir'de orman yangını: Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Orman işletme şefi şehit oldu

18 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:04

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDEN PİKAP DEVRİLDİ

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğüs kafesinde kırıklar olan ve iç kanaması bulunan Dönertaş ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YARALI PERSONELDEN ACI HABER GELDİ

Ancak Özgür Dilsiz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme şefi kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekânı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum."