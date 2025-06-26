İzmir'de orman yangını! Vatandaşlar tahliye edildi: Alevlere müdahale sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekiperin alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bölgede 175 ev boşaltılırken 550 vatandaş ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İşte İzmir'deki orman yangınında son durum...

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasında bulunan ormanlın alanda çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek ekipler seferber oldu. 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli alevlere müdahale ediyor.

175 EV BOŞALTILDI

Bölgede bulunan Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltıldı, 550 vatandaş ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde koordinasyon merkezine gelen Vali Elban, ekiplerden bilgi alıp gazetecilere açıklamalarda bulundu.

VALİ ELBAN’DAN UYARI

Vali Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor. Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.