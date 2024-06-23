İzmir'de otel odasında korkunç olay! 2 kardeş ölü bulundu, anne ve otel çalışanının ifadesi ortaya çıktı

23 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:46

İzmir'de anneleriyle birlikte otelde konaklayan 4 kardeşten 2'si, kaldıkları odada ölü halde bulundu.

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele geldi. Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi. Diğer iki çocuğu Ege (14) ve Handan Uğraş (12) ise otelde kaldı.

OTEL ODASINDA KORKUNÇ MANZARA

Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. O sırada otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. de gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrendikten sonra otele gelen genç kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Otel görevlisinin ifadesinde çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Diğer yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Gönül Uğraş'ın ifadesini aldı. Uğraş'ın ifadesinde, çocuklarıyla bir gün önce odaya giriş yaptıkları, yakın bölgeden konserve balık ve açık kek alıp yedikleri, sabah saatlerinde ise annenin kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği öğrenildi.

İki kardeşin kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adi Tıp Kurumu'nda gerçekleşecek otopsinin sonucuna göre belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.