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İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda yangın

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 05:15 - Güncelleme : 31 May 2024 05:16
İzmir&#039;de otluk ve zeytinlik alanda yangın

İzmir'in Foça ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Zeytinköy mevkiinde bulunan otluk ve zeytinlik alanda meydana geldi.

Bir kulübenin yanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Alevleri söndürmek için 5 itfaiye, 1 yangın söndürme helikopteri, 1 gözlem helikopteri çalışma yürütürken, yangın yerleşim alanlarına yakınlaşmadan kontrol altına alındı.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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