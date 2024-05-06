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06 May 2024 07:04 - Güncelleme : 06 May 2024 07:24

İzmir'de otomobilin tekeri fırlayınca takla attı: Şoförün durumu ağır

İzmir'de 72 yaşındaki şoförün idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Takla atarak duran araçtan çıkan sürücünün durumu ağır.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir&#039;de otomobilin tekeri fırlayınca takla attı: Şoförün durumu ağır

İzmir'de sabaha karşı 05.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç savrularak takla attı.

Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımındaki kazada, Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya doğru seyir halinde olan Y.A. (72) idaresindeki 35 ZZ 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil, ardından savrularak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Y.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de otomobilin tekeri fırladı araç takla attı: Şoförün durumu ağır - 1. Resim
Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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